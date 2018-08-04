Фіорентина орендувала Міральяса

Півзахисник Евертона Кевін Міральяс продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.
Фіорентина підтвердила перехід 30-річного хавбека Евертона Кевіна Міральяса на правах однорічної оренди, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.
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За неофіційною інформацією, в угоду буде включений пункт про обов'язковий викуп гравця "фіалкам" після завершенні сезону за 2,7 мільйона євро.
Міральяс провів другу половину минулого сезону в оренді в Олімпіакосі.
Раніше гравцем Форентини став нападник Ювентуса Марко П'яца.