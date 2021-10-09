Финляндия – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2022
Сборная Украины встречается с финнами в рамках квалификации к ЧМ-2022. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч и онлайн-трансляция Финляндия – Украина стартует в 19:00 по Киеву. Прямая видеотрансляция – на ТРК Украина, Футбол 1 и oll.tv, текстовая онлайн-трансляция – на "Футбол 24".
Финляндия – Украина: анонс матча отбора к ЧМ-2022
Стартовый состав сборной Украины: 12. Андрей Пятов (к), 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 22. Николай Матвиенко, 18. Александр Тымчик, 6. Тарас Степаненко, 10 Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.
Запасные: 1. Георгий Бущан, 3. Александр Сирота, 5. Сергей Сидорчук, 8. Виктор Корниенко, 11. Александр Зубков, 14. Игорь Харатин, 16. Артем Шабанов, 17. Сергей Булеца, 19. Артем Довбик, 20. Даниил Сикан, 21. Александр Караваев, 23. Дмитрий Рызник.