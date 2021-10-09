Фінляндія – Україна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору до ЧС-2022
Збірна України зустрічається з фінами у рамках кваліфікації до ЧС-2022. Стартові склади команд та лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч і онлайн-трансляція Фінляндія – Україна стартує о 19:00 за Києвом. Пряма відеотрансляція – на ТРК Україна, Футбол 1 та oll.tv, текстова онлайн-трансляція – на "Футбол 24".
Фінляндія – Україна: анонс матчу відбору до ЧС-2022
Стартові склади команд
Фінляндія: Градецкі – Алхо, Тойвіо, Араюурі, Вяйсянен, Райтала – Лам, Камара, Лод – Пуккі, Пох'янпало.
Запасні: Йоронен, Ерікссон, Гранлунд, Ояла, Тейлор, Єнсен, Нісканен, Валакарі, Ніссіля, Іванов, Ріскі, Хямяляйнен.
Україна: Пятов – Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь – Степаненко, Шапаренко – Ярмоленко, Циганков – Яремчук.
Запасні: Бущан, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбик, Сікан, Караваєв, Різник.