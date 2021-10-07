Сборная Украины под руководством Александра Петракова подошла к самому важному этапу квалификации на Мундиаль-2022. Октябрьский цикл из двух матчей может либо похоронить все мечты о поездке в Катар, либо приблизить ее на расстояние вытянутой руки.

Финляндия – Украина: где смотреть матч отбора ЧМ-2022

Осень – традиционно горячая пора для национальных команд. Именно в октябре-ноябре решается судьба путевок на чемпионаты Европы и мира. Украина несколько раз играла решающие матчи именно в осенние месяцы. К сожалению, с переменным успехом.

Финляндия – Украина: прогноз на матч отбора ЧМ-2022

Впервые в рамках чемпионатов мира в октябре "сине-желтые" сыграли в 1996 году. Киев посетил еще не гранд, но довольно крепкая сборная Португалии. И статус фаворита пиренейцы не подтвердили. Команда Йожефа Сабо усилиями Попова и Максимова победила (2:1) и заявила во весь голос свои претензии на поездку во Францию. Украинцы ровно прошли отбор и оказались в плей-офф. Но там, уже в октябре 1997-го, произошло фиаско. Да, сборная сначала уверенно одолела Армению (2:0) на выезде. Однако, дальше был Загреб. Сборная Украины пропустила дважды от золотого поколения хорватов и фактически уже тогда попрощалась с мечтами о ЧМ-1998.

Однако, "сине-желтые" на рубеже веков сделали правильные выводы. Октябрь 2000-го украинцы провели сверхуспешно – одержали две победы в квалификации к ЧМ-2002. Двойной успех подопечных Валерия Лобановского приобретает еще больший вес, когда смотришь на обстоятельства. Сборная за 4 дня одолела команды Армении (3:2) и Норвегии (1:0) на выезде, преодолев 4,5 тысячи км между Ереваном и Осло. Но развить успех "сине-желтые" не смогли, сыграв затем 4 (!) матча подряд вничью. В конце концов, результатов сборной Украины хватило лишь для плей-офф, где все шансы против Германии сгорели в стартовые 15 минут поединка в Дортмунде (1:4).

Более -менее удачно украинская сборная провела и октябрь 2004-го. В первом и пока единственном успешном отборе на Мундиаль – Кубок мира в Германии – "сине-желтые" теперь имели пару домашних поединков. "Болид" Олега Блохина расписал тактические 1:1 с сенсационными чемпионами Европы греками в Киеве. А уже через несколько дней во Львове сборная Украины уверенно переиграли команду Грузии благодаря голам Алексея Белика и Андрея Шевченко. Год спустя, уже гарантировав себе поездку на немецкие стадионы, "сине-желтые" в Днепре расписали веселую ничью с Албанией. Качели начал Шевченко еще в первом тайме, а в эндшпиле матча с ног на голову все перевернул другой форвард из Серии А – Эрьон Богдани. Гренадер, защищавший в то время цвета Сиены, забил дважды за 8 минут. Но местный любимец Руслан Ротань таки подарил праздник днепровцам.

Квалификация к ЧМ-2010 подарила сборной Украины те же три октябрьские поединки. Начали тот цикл "сине-желтые" с сентябрьских побед над Беларусью и Казахстаном, а в следующем месяце встретились со старыми знакомыми – Хорватией. Полноценной мести за 1997 год не получилось. Украинцы свели матч вничью (0:0), а следующие поединки провели неуверенно – проиграли англичанам, едва выиграли у казахов, разошлись миром с теми же хорватами и Беларусью, а еще разбили Андорру. Перед финальной "спаркой" против Англии и тех же андоррцев в октябре 2009-го многого от сборной Украины не ждали. Однако команда Алексея Михайличенко сумела приятно удивить. Украинцы играли на равных с "Тремя львами", а роскошный гол Сергея Назаренко с лета до сих пор в списке любимых у многих фанатов сборной. После такого результата уничтожение карликовой Андорры (6:0) никого не удивило. А вот фиаско с Грецией в плей-офф – стало разочарованием на годы...

Отбор к ЧМ-2014 стал самым удивительным в истории сборной Украины. "Сине-желтые" стартовали в квалификации с выездной ничьей с Англией (1:1). Но через несколько недель из национальной команды ушел Блохин, возглавив родное Динамо. В октябре 2012-го украинцы без него сначала не сумели преодолеть сопротивление Молдовы в гостях, а затем потерпели минимальное домашнее поражение от Черногории. Дальше больше. Федерация столь "активно" искала нового тренера, что назначила на вакантную должность своего же функционера Михаила Фоменко. Но "Дед" взял 13 очков в пяти матчах и вернул сборную Украины в список претендентов на Мундиаль. В следующем октябре "сине-желтые" в сверхважном поединке одолели Польшу благодаря голу Андрея Ярмоленко. А дальше вдоволь поиздевались над Сан-Марино (8:0) в гостях с дублем Селезнева, хет-триком Девича, голами Ярмоленко и даже Безуса с Мандзюком. Уже потом, в ноябре, была Франция, двойная встреча с которой в плей-офф еще долго болела всем неравнодушным фанатам сборной Украины.

Наконец квалификация к ЧМ-2018 стала провальной для национальной команды. Результаты октябрьских матчей той кампании были из той же оперы. Ярмоленко и Артем Кравец обеспечили хороший старт в Турции, но украинцы не удержали победу в Коньяспоре (2:2). Год спустя сборная Украины без шансов уступила дома Хорватии (0:2), а две уверенные победы над сборной Косово стали слабым утешением для команды на 3-м итоговом месте отборочной группы.

Конечно, за почти 30 лет своей истории сборная Украины играла во второй месяц осени не только матчи квалификации на чемпионаты мира. Были и товарищеские поединки, и встречи в рамках отбора на чемпионат Европы, и матчи Лиги наций. Они по-разному складывались и завершались с разными результатами. В частности, в прошлом году ослаблена пандемией коронавируса сборная "влетела" сборной Франции в спарринге (1:7), но затем сумела достойно противостоять Германии дома (1:2) и даже неожиданно одолела Испанию с голом Цыганкова уже в Лиге наций. Были в октябре и победы над Португалией (2019 год), Шотландией (2006-й), Грецией (2002), а также сверхважные и исторические 1:1 с Россией в квалификации к Евро-2000. Как минимум ориентир на матчи с Финляндией и Боснией и Герцеговиной Петраков и Ко получили.

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар