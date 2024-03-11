Златан Ибрагимович активно включился в менеджерскую работу в Милане и готовит новое назначение.

Ибрагимович получил роль старшего советника RedBird (владельцев Милана). Первым шагом шведа на новой должности может стать приглашение в Милан Йована Кировски, сообщает журналист Маттео Моретто.

Мнения Ибрагимовича и боссов Милана относительно приглашения нового тренера разошлись

Кировски – бывший технический директор Лос-Анджелес Гэлакси. Он пригласил в клуб ряд звезд (Джеррард, Ибрагимович, Чичарито), но из-за отсутствия успехов в январе этого года потерял работу.

Йован имеет очень близкие отношения со Златаном. Кировски уже приезжал в Милан для переговоров с "россонери". По информации источника, он будет отвечать за связь между молодежным сектором клуба и первой командой.