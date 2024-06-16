"Тренировка прошла очень хорошо. Мы работали над тактикой, тренировки были ужасными, действительно – стиль и все, что касается качества – поэтому мы все довольны, мы все подготовлены и готовы.

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Не могу выделять кого-то одного, потому что все у нас настоящие мастера, однако Фил Фоден – это Фил Фоден. Он всегда был одним из моих любимых игроков.

Я могу сейчас вернуться в команду и застать его с мячом. Он одержим футболом. Все видят, что он делает на поле, но не видят, что он делает на тренировках. Его видение поля, техника и способности просто пугают", – цитирует Кирана Триппьера Sky sports.

Напомним, что сборная Англии впервые на Евро-2024 сыграет против Сербии завтра, 16 июня. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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