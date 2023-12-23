Флуміненсе намагався хоч якось відповісти Манчестер Сіті після погрому у фіналі Клубного чемпіонату світу (0:4).

Після фінального свистка команди мирно тиснули одне одному руку, аж раптом кілька представників Флу накинулися на Джека Гріліша.

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Головним провокатором очікувано виступив 40-річний Феліпе Мело, який всю кар'єру "славився" грубощами, бійками і різноманітними конфліктами. Виклик прийняв Кайл Вокер. Міцний капітан Ман Сіті зіштовхнувся з Мело, але партнери вчасно запобігли загостренню ситуації. Згодом сторони озвучили свої версії подій.

"Гріліш проявив зневагу до нашої команди, а я ніколи не дозволю цьому статися... Він кричав "оле" під час гри. Це слово для вболівальників, вони можуть кричати "оле". Спортсмен на полі не може демонструвати зневагу", – заявив Мело.

"Жодного разу я не сказав "оле", – запевнив Гріліш.

Grealish começou a zoar e falar olé para os jogadores do Flu após o 4º gol



Após isso F. Melo partiu para cima do jogador Inglês. Empurrou o próprio Grealish e Walker



Vejam a confusão https://t.co/OV4lM2nEz2 pic.twitter.com/ARtkhSkm2Q — Futebol no Rio (@Futebolnorio) December 22, 2023

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