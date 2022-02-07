Украинский форвард Сент-Трюйдена Александр Филиппов будет выступать за Ригу, сообщает HBVL.

Филиппов стал жертвой тренера Сент-Трюйдена и национальной предвзятости – украинец не выходит на поле полгода

29-летний футболист будет играть за латвийский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год.

Напомним, Филиппов перешел в Сент-Трюйден из Десны в сентябре 2020 года за 1,5 млн евро. С этого времени он сыграл за бельгийскую команду в 16 поединках и забил один гол. В нынешнем сезоне Александр ни разу не выходил на поле. Его контракт с "канарейками" действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

К слову, Филиппов станет третьим украинцем в Риге: кроме Юрия Вакулко, выступающего за латвийцев с лета 2021-го, недавно к команде присоединился Владлен Юрченко.

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