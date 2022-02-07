Український форвард Сент-Трюйдена Олександр Філіппов виступатиме за Ригу, повідомляє HBVL.

Філіппов став жертвою тренера Сент-Трюйдена та національної упередженості – українець не виходить на поле півроку

29-річний футболіст буде грати за латвійський клуб на правах оренди. Угода розрахована на один рік.

Нагадаємо, Філіппов перейшов до Сент-Трюйдена з Десни у вересні 2020 року за 1,5 млн євро. З цього часу він зіграв за бельгійську команду у 16 ​​поєдинках і забив один гол. У поточному сезоні Олександр жодного разу не виходив на поле. Його контракт з "канарками" чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

До слова, Філіппов стане третім українцем у Ризі: окрім Юрія Вакулка, який виступає за латвійців з літа 2021-го, нещодавно до команди приєднався Владлен Юрченко.

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