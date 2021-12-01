Украинец совершенно не входит в планы главного тренера "канареек" Бернда Холлербаха, утверждает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Яремчук теряет доверие тренера перед тремя ключевыми битвами Бенфики – украинец не забивает два месяца

В последний раз Филиппов выходил на поле в официальном матче еще 8 месяцев назад, а в текущем сезоне даже перестал попадать в заявку. Дополнительной проблемой является вектор японских инвесторов Сент-Трюйдена, пригласивших в состав кучу соотечественников. 4 из 6 нападающих именно японцы, поэтому Филиппову просто не хватает места. Летом поиски нового клуба для форварда успеха не принесли, но агенты будут делать новые попытки уже в январе.

Напомним, Филиппов перебрался в Сент-Трюйден из Десны осенью 2020 года за один миллион евро. Действующий контракт украинца рассчитан еще на полтора года.

Швед знову на роздоріжжі: чому про нього почали забувати і в якому клубі УПЛ він може опинитися зовсім скоро