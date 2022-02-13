Рига камня на камне не оставила от российской Родины в спарринге, а одним из голов отличился Александр Филиппов. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Контрольные матчи

Рига – Родина – 5:0

Голы: Сойсало, 18, 74, Филиппов, 22, Камесс, 46, Г. Рамос, 88

Латвийцы с Филипповым в стартовом составе уничтожили Родину, выступающую в третьем дивизионе чемпионата России. Сойсало открыл счет во встрече на 18-й минуте, а Филиппов очень скоро отличился первым голом в новом клубе. После перерыва Камесс, Сойсало и Рамос добили соперника.

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К слову, Филиппов стал третьим украинцем в Риге этой зимой. Кроме Юрия Вакулко, выступающего за латвийцев с лета 2021 года, недавно к команде присоединился Владлен Юрченко. Первую часть сезона Филиппов провел в Сент-Трюйдене, где не сыграл ни одного матча.

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