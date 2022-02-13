Рига каменя на камені не залишила від російської Родіни в спарингу, а одним із голів відзначився Олександр Філіппов. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Контрольні матчі

Рига – Родіна – 5:0

Голи: Сойсало, 18, 74, Філіппов, 22, Камесс, 46, Г. Рамос, 88

Латвійці з Філіпповим у стартовому складі знищили Родіну, яка виступає у третьому дивізіоні чемпіонату Росії. Сойсало відкрив рахунок у зустрічі на 18 хвилині, а Філіппов дуже скоро відзначився першим голом у новому клубі. По перерві Камесс, Сойсало та Рамос остаточно добили суперника.

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До слова, Філіппов став третім українцем у Ризі цієї зими. Окрім Юрія Вакулка, який виступає за латвійців з літа 2021-го, нещодавно до команди приєднався Владлен Юрченко. Першу частину сезону Філіппов провів у Сент-Трюйдені, де не зіграв жодного матчу.

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