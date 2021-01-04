Форвард Сент-Трюйдена Александр Филиппов поделился ожиданиями от будущего противостояния украинской и бельгийской команд во втором по силе евротурнире.

"Уверен, будет интересное противостояние. Брюгге в конце года был на ходу. Конечно, я буду больше симпатизировать и болеть за Динамо. Мы играли с Брюгге, проиграли ему 0:1. Теперь интересно, как сыграет Динамо.

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Бельгийская команда играет очень строго в обороне, в атаке у Брюгге есть интересные исполнители. Но я уверен, что и у Динамо в этом противостоянии обязательно будут свои моменты. Надо их использовать", – сказал Филиппов в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, первый матч против бельгийцев киевляне проведут дома 18 февраля, ответный – через неделю, 25 февраля.

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