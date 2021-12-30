"Начну с Зари. Ребята молодцы и все, наверное, заметили, что они ближе к концу группового раунда разыгрались, почувствовали нужный ритм, нашли свой футбол. Победы над АЕКом и Лестером – тому доказательство. Жалко, что первые три игры они, можно сказать, провалили. После этого тяжело было исправить ситуацию.

Филиппов проигнорировал представителей Шахтера и Десны в выборе лучших игроков УПЛ по итогам года

Все понимали, что у Динамо сложная группа, что они будут бороться за выход в Лигу Европы с Ференцварошем. Киевляне молодцы, вышли в ЛЕ, я их с этим поздравляю. Думаю, третье место в группе Лиги чемпионов – это хороший результат.

Тяжело было поверить, что Шахтер, попав в такую сложную группу, сможет дважды обыграть Реал и дважды сыграть вничью с Интером. Конечно, обидно, что так сыграли с Боруссией, от которой много голов пропустили. Но, думаю, "горняки" уже сделали анализ над ошибками. Молодцы, вышли в Лигу Европы. Это хороший турнир, в котором, я уверен, и Динамо, и Шахтер пройдут как можно дальше. Хочется, чтобы Динамо и Шахтер встретились в финале Лиги Европы", – резюмировал Филиппов в интервью Sport.ua.

Заметим, киевляне на стадии 1/16 финала ЛЕ будет противостоять Брюгге, а дончане – Маккаби Тель-Авив.

"На Шахтар не ображаюся": Тарас Качараба – про лідерство у Словані, рівень Монзуль, Яремчука і чеських "Мужиків"