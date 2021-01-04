Форвард Сент-Трюйдена Олександр Філіппов поділився очікуваннями від майбутнього протистояння української та бельгійської команд у другому за силою євротурнірі.

"Упевнений, буде цікаве протистояння. Брюгге наприкінці року був на ходу. Звичайно, я буду більше симпатизувати і вболівати за Динамо. Ми грали з Брюгге, програли йому 0:1. Тепер цікаво, як зіграє Динамо.

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Бельгійська команда грає дуже строго в обороні, в атаці у Брюгге є цікаві виконавці. Але я впевнений, що і в Динамо у цьому протистоянні обов'язково будуть свої моменти. Треба їх використовувати", – сказав Філіппов у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, перший матч проти бельгійців кияни проведуть вдома 18 лютого, матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

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