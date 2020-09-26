Главный тренер Сент-Трюйден объявил заявку на выездной матч Лиги Жупиле против Мехелена. В список попал новичок команды Александр Филиппов, который потенциально может дебютировать за бельгийцев уже в этом поединке.

Филиппов рассказал, кто посоветовал ему перебраться в Бельгию

Напомним, недавно форвард перебрался из Десны в Сент-Трюйден. По оценкам СМИ, бельгийцам такой трансфер обошелся в 1,5 млн евро.

Отметим, что Сент-Трюйден и Мехелен расположились рядом в турнирной таблице – они занимают 15 и 16 строчки соответственно. К слову, за Мехелен выступает другой украинец Марьян Швед.

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