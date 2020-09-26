Головний тренер Сент-Трюйдена оголосив заявку на виїзний матч Ліги Жупіле проти Мехелена. До списку потрапив новачок команди Олександр Філіппов, який потенційно може дебютувати за бельгійців вже у цьому поєдинку.

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Нагадаємо, нещодавно форвард перебрався із Десни в Сент-Трюйден. За оцінками ЗМІ, бельгійцям такий трансфер обійшовся в 1,5 млн євро.

Зазначимо, що Сент-Трюйден та Мехелен не надто вдало розпочали новий сезон – вони розташувались поруч у турнірній таблиці та посідають 15 та 16 сходинки відповідно. До слова, за Мехелен виступає інший українець Мар'ян Швед.

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