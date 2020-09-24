Первый соперник Десны в Лиге Европы – не из легких. Черниговцы впервые в своей истории вышли в еврокубки и сразу получили команду из топ-чемпионата. Нынешний Вольфсбург, конечно, далек даже до статуса одного из лидеров Бундеслиги. Однако, в Германии еще до матча говорили, что "волки" обязаны проходить дальше, даже полурезервным составом.

Вольфсбург – Десна – видео голов

Уже со стартовым свистком хозяева решили показать Десне, что считаются фаворитом заслуженно. Немцы буквально зажали украинскую команду вблизи своей штрафной. Похоже, Евгений Паст хорошо изучил игру соперника – на 4-й минуте Вегхорст мог пробивать с линии вратарской, но голкипер вовремя вышел и выбил мяч. Напомним, именно Ваут в прошлом сезоне трижды забил Александрии.

Десна огрызнулась в контратаке. Тотовицкий протащил мяч до чужой штрафной, но с пасом запоздал. Атака пошла вторым темпом, Будковский пробивал с острого угла и не смог попасть в дальний угол. За хозяев ответил бывший игрок Динамо Адмир Мехмеди, но его удар из-за пределов штрафной полетел над перекладиной.

Когда казалось, что северяне адаптировались к игре, Вольфсбург забил. После подачи с углового Штеффен сбросил мяч дальше, а Гилявоги оказался без опеки на лининии вратарской и без проблем открыл счет. Стоит отметить, что после пропущенного мяча подопечные Александра Рябоконя не стушевались и начали. Ситуация на поле окончательно стала ровной, и на 25-й возникла опасность у ворот Кастелса. Это Картушов прорвался по левому флангу и прострелил – Русильйон в борьбе с Бутковским выбил на угловой. После подачи на ударную позицию вышел Гитченко, но не попал в створ.

Вольфсбург понял, что Десну нельзя недооценивать, и постепенно отказались от сверхвысокого прессинга. Украинцы тоже не отсиживались в защите, но технический брак не позволял создавать реальную опасность в атаке. Самыми активными были Картушов и Калитвинцев. В итоге, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Сразу после возобновления игры вместо Картушова на поле появился Гуцуляк. Именно Алексей начал очень опасную атаку – перевел направо на Коноплю, а Ефим уже пробивал по воротам. Героем эпизода стал Гилявоги, который сначала заблокировал удар воспитанника Шахтера и сразу же бросился под добивание Калитвинцева. Ефим не успокоился и заработал перспективный штрафной, посадив на карточку Жоао Виктора. Калитвинцев исполнял стандарт – Кастелс вытащил мяч из девятки.

В середине второго тайма задачу Десны усложнил единственный легионер команды. Йоонас Тамм за каких-то три минуты умудрился заработать удаление. После этого атаки черниговцев стали крайне редкими. В свою очередь Вольфсбург тоже не давил всеми силами.

Ближе к концу тайма северяне привыкли к игре в меньшинстве и пошли сравнивать счет. "Волки" пользовались "лишним" игроком, успешно защищаясь на подступах к своей штрафной. Отличный шанс забить на 83-й минуте упустил Будковский. После подачи с углового Кастелс на выходе ошибся, но Филипп не сумел переправить мяч в незащищенные ворота.

В конце матча героем смешного эпизода стал Тотовицкий. Андрей находился в стенке и сыграл рукой, но хавбек решил перехитрить рефери, упав на газон и демонстрируя, что получил удар в голову. Однако арбитр не купился и показал украинцу предупреждение. В завершении эпизода Гинчек оказался на ударной позиции, но отправил мяч в противоположную сторону от ворот. Однако второй мяч Паст таки пропустил. Мехмеди хитрым пасом разрезал защиту Десны, а там уже Шлагер покатил на Гинчека – на этот раз Даниэль легко закатил в пустые. Десна все же пыталась забить хотя бы мяч до последнего, но финальный свисток оставил счет без изменений.