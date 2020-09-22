"Долго шли переговоры, было некое напряжение. Я рад, что наконец-то все утряслось. Это вызов самому себе, хочет проверить, насколько я смогу и насколько у меня получится. Хочу попробовать новый этап в открытом чемпионате, за которым смотрят и следят.

Филиппов официально стал игроком Сент-Трюйдена

Советовался с ребятами из Десны, с Андреем Тотовицким, который играл тут. Спасибо также Роме Безусу, мы созвонились, спасибо ему за помощь. Он играл в этом клубе, поэтому все рассказал, как здесь все устроено, где лучше обустроиться. Я всегда могу написать или позвонить ему и он мне поможет. Пришло время новых вызовов, с нетерпением жду работы в новом клубе", – сказал Филиппов в коментарии Футбол News.

Напомним, Александр перешел в бельгийский Сент-Трюйден. В прошлом сезоне УПЛ форвард провел 30 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 4-мя ассистами. Филиппов сумел стать настоящей сенсацией Премьер-лиги.

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