Наставник Беневенто Филиппо Индзаги не стал критиковать подопечных за болезненный разгром от Интера (2:5).

"Создание стольких моментов и два гола в ворота Интера являются признаком силы нашей команды. Мы знали, что существует риск пропустить несколько голов, меня просто разочаровывает то, что некоторых из них можно было избежать. Нам, конечно, нужно совершенствоваться, и пропущенный мяч на 29 секунде не добавил нам уверенности.

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Мы можем учиться и взрослеть благодаря этим неудачам. Я предпочитаю проиграть так, доведя нашу атакующую способность и создав 4 голевые возможности. Теперь мы знаем, что Интер уважает нас, и движемся вперед. Я уверен в будущем Беневенто", – приводит слова Индзаги Football Italia.

Добавим, что новичок Серии А начал сезон двумя яркими матчами с общим счетом 5:7.

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