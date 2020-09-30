В рамках 1-го тура Серии А состоялось 2 матча. Счет и отчет о них читайте на "Футбол24".

Чемпионат Италии 2020/21, 1-й тур

Беневенто – Интер – 2:5

Голы: Капрари, 34, 76 – Лукаку, 1, 28, Гальярдини, 25, Хакими, 42, Мартинес, 71

Удинезе – Специя – 0:2

Голы: Галабинов, 29, 90+4

Беневенто разгромно уступил Интеру. Уже на первой минуте матча Санчес+Хакими+Лукаку разыграли отличную комбинацию в штрафной и Лукаку открыл счет. На 25-й преимущество увеличил Гальярдини. "Нерадзурри" сразу почувствовали себя на поле хозяевами и 28-й запресингований голкипер отдал неточную передачу – Гальярдини отдал на Лукаку, который не упустил шанса записать в свой актив дубль. Беневенто не посыпался и сумел отквитать один гол – на этот раз ошибся кипер Интера Ханданович и его наказал Капрари. А под занавес тайма Хакими выиграл борьбу за мяч у защитника и положил еще один.

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Во втором тайме "нерадзурри" забили еще один, но Беневенто не сдавался и на 76-й Капрари мощно пробил из пределов штрафной и оформил дубль. Однако, это этого было мало и финальный свисток зафиксировал разгромную победу Интера 2:6.

"Нерадзурри" побеждают вторую подряд игру и делят первую строчку турнирной таблицы с 4-мя командами, а Беневенто проигрывает впервые и опускается на 11-е место.

Удинезе принимал Специю. Гости открыли счет на 29-й минуте. Это Галабинов головой замкнул навесной прострел в штрафную и вывел свою команду вперед. На 66-й Терци получил вторую желтую карточку и оставил Специю в меньшинстве. Несмотря на это, они успешно оборонялись и даже выходили в атаки. В компенсированное время Галабинов еще и оформил дубль.

Специя одерживает первую победу в сезоне и поднимается на 12-ю строчку турнирной таблицы, а Удинезе проигрывает вторую подряд игру и занимает 16-е место первенства.

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