В перенесенном матче 1-го тура итальянской Серии А миланский Интер разгромил Беневенто на выезде (5:2). Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

Подопечные Антонио Конте потратили лишь 28 секунд, чтобы открыть счет. После длинной передачи Коларова мяч, наконец, оказался у Хакими, тот прострелил вдоль ворот, а Ромелу Лукаку замкнул передачу марокканца.

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Еще до перерыва Интер сделал счет разгромным. Сначала Роберто Гальярдини классно пробил с лета после паса Янга, а затем удачно ассистировал Лукаку. А на 34-й минуте "ведьмы" размочили счет – миланцы расслабились у своих ворот, а Джанлука Капрари воспользовался обрезкой и пробил Хандановича.

Но на 42-й минуте Ашраф Хакими забил дебютный мяч в черно-синей футболке после флангового прострела. Во втором же тайме команды обменялись голами: Лаутаро Мартинес эффектно положил в дальний угол после паса Санчеса, а Капрари оформил дубль, оказавшись в штрафной зоне один после паса Лападулы.

Интер выиграл бешеную перестрелку с Беневенто – дубль Лукаку, дебютный гол Хакими