"Створення стількох моментів і два голи у ворота Інтера є ознакою сили нашої команди. Ми знали, що існує ризик пропустити кілька голів, мене просто розчаровує те, що деяких з них можна було уникнути. Нам, звичайно, потрібно вдосконалюватися, і пропущений м'яч на 29 секунді не додав нам впевненості.

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Ми можемо вчитися і дорослішати завдяки цим невдачам. Я волію програти так, довівши нашу атакувальну спроможність і створивши 4 гольові можливості. Тепер ми знаємо, що Інтер поважає нас, і рухаємося вперед. Я впевнений у майбутньому Беневенто", – наводить слова Індзагі Football Italia.

Додамо, що новачок Серії А розпочав сезон двома яскравими матчами із загальним рахунком 5:7.

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