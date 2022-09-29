Легенда Барселоны, Реала и Интера Луиш Фигу стал соучастником невероятного футбольного рекорда.

Именитый португалец в компании 7 футболистов с разных континентов поднялся на высоту 6166 метров, где принял участие в поединке в условиях невесомости.

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Внутри самолета была создана специальная площадка. Чтобы игроки могли забивать при отсутствии гравитации, сверху обустроили канаты и перила. Фигу, к слову, удалось отличиться.