Легенда Барселони, Реала та Інтера Луїш Фігу став співучасником неймовірного футбольного рекорду.

Іменитий португалець у компанії 7 футболістів із різних континентів піднявся на висоту 6 166 метрів, де взяв участь у поєдинку в умовах невагомості.

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Всередині літака створили спеціальний майданчик. Щоб гравці могли забивати за відсутності гравітації, зверху облаштували канати і поручні. Фігу, до слова, вдалось відзначитись.

Усі 8 футболістів потрапили у Книгу рекордів Гіннеса у номінації "Проведення футбольного матчу у невагомості на найбільшій висоті".