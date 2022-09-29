Фігу в невагомості зіграв у футбол, потрапивши до Книги рекордів Гіннеса
15:15 - Читать на русском
Легенда Барселони, Реала та Інтера Луїш Фігу став співучасником неймовірного футбольного рекорду.
Іменитий португалець у компанії 7 футболістів із різних континентів піднявся на висоту 6 166 метрів, де взяв участь у поєдинку в умовах невагомості.
Срна у зірковій компанії провів благодійний матч на батьківщині – список прізвищ вражає
Всередині літака створили спеціальний майданчик. Щоб гравці могли забивати за відсутності гравітації, зверху облаштували канати і поручні. Фігу, до слова, вдалось відзначитись.
Усі 8 футболістів потрапили у Книгу рекордів Гіннеса у номінації "Проведення футбольного матчу у невагомості на найбільшій висоті".
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter