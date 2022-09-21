Директор Шахтера по футболу Дарио Срна не забывает о своих корнях.

Срна в звездной компании / Фото из соцсетей

Представитель донецкого клуба принял участие в мероприятии массового футбола в хорватском городе Хвар.

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Срна, президент УЕФА Александер Чеферин и звезды мирового футбола сыграли против местных детей. Список гостей действительно впечатляет – Луиш Фигу, Робби Кин, Звонимир Бобан, Давор Шукер. Судя по фотографиям, дети получили кучу положительных эмоций от компании легенд.

Напомним, Срна совместно с Шахтером активно помогает и пострадавшим от войны украинцам.

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