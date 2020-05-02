Фігу озвучив причину переходу з Барселони в Реал

Володар "Золотого м'яча-2000" Луїш Фігу назвав причину, яка спонукала його перейти в мадридський клуб.

Нагадаємо, у липні 2000 року Луїш Фігу шокував весь світ, перейшовши з Барселони, у якій був справжнім лідером, до табору запеклого ворога – мадридського Реала. За словами португальця, таке рішення він прийняв через брак поваги в каталонському клубі.

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"Рішення перейти в Реал далося мені непросто. Це був важкий та важливий крок, тому що я покидав місто, в якому мені було добре і яке дало мені багато чого. Але я відчував, що мене не цінували повністю за те, що я робив для команди. Якщо в такій ситуації ти отримуєш пропозицію від іншого клубу, то задумаєшся.

На початку кар'єри в Мадриді було важко, адже я адаптовувався до нового середовища, але клуб дуже допоміг мені", – цитує португальця Mundo Deportivo.

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