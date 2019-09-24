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"ФИФА вообще не интересует АПЛ", – экс-игрок Арсенала Мерсон раскритиковал FIFA The Best-2019

14:19 65 Читати українською
"ФИФА вообще не интересует АПЛ", – экс-игрок Арсенала Мерсон раскритиковал FIFA The Best-2019
Символическая сборная года по версии ФИФА / AFP

Бывший игрок Арсенала Пол Мерсон резко высказался насчет награды лучшему игроку 2019 по версии ФИФА и раскритиковал символическую сборную года.

"Думаю, в следующем году Ван Дейку будет трудно выиграть награду, после того, что он сделал в этом сезоне. Может ли он выйти на другой уровень? Может ли он играть еще лучше? Игрок, вероятно, находится на своем пике. Если у него еще есть возможность расти, то он может стать лучшим в истории.

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Речь идет о том, что происходит сейчас. Ван Дейк должен был выиграть приз. Если он выиграет Премьер-лигу в следующем году, но не выиграет Лигу чемпионов, что тогда скажет ФИФА? Их это не беспокоит, а что их вообще волнует? ФИФА не интересует английская Премьер-лига. Символическая сборная всегда состоит из представителей Ла Лиги, там никогда нет игроков с АПЛ", – приводит слова Мерсона Metro.

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Напомним, что Месси стал победителем премии FIFA The Best-2019, обогнав ван Дейка и Роналду в голосовании. В символическую сборную года попали только 2 игрока с АПЛ, оба представителя Ливерпуля, который выиграл Лигу чемпионов.

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