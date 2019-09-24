Результаты голосования FIFA The Best-2019 – тройка лидеров сильно оторвалась от других

ФИФА обнародовала окончательные результаты голосования в голосовании FIFA The Best-2019.
Победитель номинации Лионель Месси набрал 46 баллов. Вторым стал Вирджил Ван Дейк, в активе у которого 38 голосов. Третий – португалец Криштиану Роналду (36 баллов).
Месси выбрал Мане и Роналду в голосовании FIFA The Best-2019, ван Дейк подарил аргентинцу максимум баллов
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (Барселона) – 46
2. Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль) – 38
3. Криштиану Роналду (Ювентус) – 36
4. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 26
5. Садио Мане (Ливерпуль) – 23
6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 17
7-8. Френки де Йонг (Аякс/Барселона) – 16
7-8. Эден Азар (Челси/Реал) – 16
9. Маттейс Де Лигт (Аякс/Ювентус) – 9
10. Харри Кейн (Тоттенхэм) – 5.
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