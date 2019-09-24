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Результаты голосования FIFA The Best-2019 – тройка лидеров сильно оторвалась от других

00:58 37 Читати українською
Результаты голосования FIFA The Best-2019 – тройка лидеров сильно оторвалась от других
Лионель Месси / ФИФА

ФИФА обнародовала окончательные результаты голосования в голосовании FIFA The Best-2019.

Победитель номинации Лионель Месси набрал 46 баллов. Вторым стал Вирджил Ван Дейк, в активе у которого 38 голосов. Третий – португалец Криштиану Роналду (36 баллов).

Месси выбрал Мане и Роналду в голосовании FIFA The Best-2019, ван Дейк подарил аргентинцу максимум баллов

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Барселона) – 46

2. Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль) – 38

3. Криштиану Роналду (Ювентус) – 36

4. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 26

5. Садио Мане (Ливерпуль) – 23

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 17

7-8. Френки де Йонг (Аякс/Барселона) – 16

7-8. Эден Азар (Челси/Реал) – 16

9. Маттейс Де Лигт (Аякс/Ювентус) – 9

10. Харри Кейн (Тоттенхэм) – 5.

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