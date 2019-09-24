"ФІФА взагалі не цікавить АПЛ", – екс-гравець Арсенала Мерсон розкритикував FIFA The Best-2019

Колишній гравець Арсенала Пол Мерсон різко висловився щодо нагороди найкращому гравцю 2019 року за версією ФІФА та розкритикував символічну збірну року.

"Думаю, наступного року ван Дейку буде важко виграти нагороду, після того, що він зробив у цьому сезоні. Чи може він вийти на інший рівень? Чи може він грати ще краще? Гравець, ймовірно, перебуває на своєму піку. Якщо у нього ще є можливість рости, то він може стати найкращим в історії.

Результати голосування FIFA The Best-2019 – трійка лідерів сильно відірвалась від інших

Мова йде про те, що відбувається зараз. Ван Дейк повинен був виграти приз. Якщо він виграє Прем'єр-лігу в наступному році, але не виграє Лігу чемпіонів, що тоді скаже ФІФА? Їх це не турбує, а що їх взагалі хвилює? ФІФА не цікавить англійська Прем'єр-ліга. Символічна збірна завжди складається з представників Ла Ліги, там ніколи немає гравців з АПЛ", – наводить слова Мерсона Metro.

FIFA The Best-2019: названа символічна збірна року

Нагадаємо, що Мессі став переможцем премії FIFA The Best-2019, обігнавши ван Дейка та Роналду в голосуванні. До символічної збірної року потрапили лише 2 гравці з АПЛ, обидва представники Ліверпуля, який виграв Лігу чемпіонів.