"ФИФА осуждает применение Россией силы в Украине и любой вид насилия для разрешения конфликтов. Насилие никогда не бывает решением, и ФИФА призывает все стороны восстановить мир конструктивным диалогом.

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ФИФА также продолжает выражать свою солидарность пострадавшим от этого конфликта людям. Что касается футбольных вопросов как в Украине, так и в России, ФИФА будет продолжать следить за ситуацией, и обновления по отборочным матчам ЧМ-2022 будут сообщены в установленном порядке", – говорится в публикации на официальном сайте ФИФА.

Добавим, что в конце марта должны пройти полуфиналы и финалы европейского отбора на ЧМ. Украина и Россия среди участников этих матчей.

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