Украинская ассоциация футбола выступила с требованиями на фоне российского вторжения в нашу страну.

— направить в ФИФА и УЕФА соответствующие обращения по поводу запрета участия сборным командам и клубам России участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА;

УЕФА опубликовал заявление по поводу вторжения России в Украину

— направить в УЕФА обращение по поводу принятия в кратчайшие сроки решения об изменении города и страны проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 и Суперкубка УЕФА-2023, – говорится в заявлении на сайте УАФ.

Напомним, сегодня, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать врага.

Россия напала на Украину: реакция украинских футболистов и западного мира (LIVE)