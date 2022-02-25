"ФІФА засуджує застосування Росією сили в Україні та будь-який вид насильства для вирішення конфліктів. Насильство ніколи не буває рішенням, і ФІФА закликає всі сторони відновити мир конструктивним діалогом.

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ФІФА також продовжує висловлювати свою солідарність людям, які постраждали від цього конфлікту. Що стосується футбольних питань як в Україні, так і в Росії, ФІФА продовжуватиме стежити за ситуацією, і оновлення щодо відбіркових матчів ЧС-2022 будуть повідомлені в установленому порядку", – йдеться в публікації на офіційному сайті ФІФА.

Додамо, що в кінці березня повинні відбутися півфінали та фінали європейського відбору на ЧС. Україна та Росія серед учасників цих матчів.

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