УЕФА принял решение относительно внедрения VAR на групповом этапе Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций отложил внедрение системы видеопомощи арбитрам до сезона-2021/22.

"В свете текущей неопределенности, вызванной эпидемиологическим кризисом, который может отразиться на эксплуатационных возможностях, а также учитывая, что для работы системы VAR требуется дополнительный персонал, что, в свою очередь, может повлиять на протокол УЕФА о возвращении футбола, исполком решил отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22.

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Тем не менее, было подтверждено, что система VAR будет использоваться в Лиге Европы-2020/21 начиная с 1/16 финала, а также продолжит помогать арбитрам после рестарта кампании-2019/20", – сообщает официальный сайт организации.

Изначально планировалось, что VAR начнет свою работу на матчах Лиги Европы в сезоне-2020/21, начиная с группового этапа.

Напомним, исполнительный комитет УЕФА принял также окончательное решение о месте проведения еврокубков, первые поединки которых уже были сыграны – ответные матчи пройдут на домашних стадионах команд, при условии, если в этих странах разрешено проводить поединки и нет запрета на посещение страны.

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