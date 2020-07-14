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ФІФА дозволила використовувати VAR у Першій лізі з наступного туру

21:24 - Читать на русском
ФІФА дозволила використовувати VAR у Першій лізі з наступного туру
Система VAR / Фото з відкритих джерел

Президент УАФ Андрій Павелко анонсував впровадження системи відеодопомоги арбітрам у другому за силою дивізіоні вже найближчим часом.

"Нове футбольне досягнення України! ФІФА підтримала мою ініціативу і дала згоду на використання VAR у матчах Першої ліги вже з наступного туру.

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Це надзвичайно важливе рішення з огляду на шалену конкуренцію, яка зараз точиться у Першій лізі за вихід в УПЛ. Аж вісім команд змагаються за перші місця! Відтак ціна помилки, в тому числі й суддівської, дуже велика. VAR допоможе мінімізувати вірогідність їх допущення. Дякую за це Комітету арбітрів на чолі з Лучано Лучі та колегам з ФІФА!" – написав Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, останнім часом VAR в українському футболі піддається нищівній критиці – експерти і вболівальники звинувачують арбітрів у занадто частому і тривалому використанні відеоасистента, а також у помилкових рішеннях, які впливають на результати матчів.

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Теги
УАФ Андрій Павелко ФІФА Комітет арбітрів УАФ Лучано Лучі Відеопомічник арбітра Перша ліга
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