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Денисов объяснил, почему в Первой лиге невозможен VAR

08:57 - Читати українською
Денисов объяснил, почему в Первой лиге невозможен VAR
Александр Денисов / Фото из открытых источников

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал об особенностях трансляции матчей второго по силе дивизиона.

"Матч Минай – Ингулец станет первой трансляцией Первой лиги на наших каналах. Очень рад, что нашу инициативу по трансляции матчей этого турнира поддержали УАФ и судейский комитет. Они будут направлять на центральные матчи арбитров УПЛ.

Телеканалы "Футбол" готовы за свой счет транслировать матчи Первой лиги, – Денисов

К сожалению, нельзя прямо сейчас задействовать VAR в Первой лиге, поскольку аттестацию на его использование получили только три турнира: УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины. Чтобы внедрить VAR в Первой лиге, нужно пройти довольно длинную по времени техническую процедуру.

Но большинство клубов Первой лиги готовы транслироваться на каналах "Футбол". Для показа будем использовать каналы "Футбол 1" и "Футбол 3". Часть клубов будет транслироваться на своих местных городских каналах, часть – на Xsport", – сказал Денисов в программе "Великий футбол".

Напомним, рестарт Первой лиги состоится уже на этой неделе.

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Теги
Видеоассистент арбитра (VAR) Арбитры Ингулец Ингулец Комитет арбитров УАФ Минай Минай телевидение Первая лига УАФ Александр Денисов
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