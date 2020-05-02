ФИФА рассмотрит революционное изменение формата соревнований, – вице-президент Монтальяни

ФИФА готова рассмотреть идею радикального изменения футбольного календаря для всего мирового футбола в условиях пандемии коронавируса.

"ФИФА вынуждена изменить некоторые свои принципы из-за пандемии COVID-19. Ныне решение о завершении или возобновления футбольного сезона принимают органы государственной власти, а ФИФА не спорит с этим, хотя категорически не воспринимала вмешательства государств в футбольные дела.

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Это вынужденная, пусть и временная, мера, но существуют и другие изменения, которые могут быть внедрены. Например, основные даты футбольного календаря. Вместо традиционной схемы осень-весна за основу может быть взята летняя календарная система, то есть весна-осень. Возможно, стоит задуматься о том, чтобы сделать это изменение постоянным, учитывая, что чемпионат мира-2022 состоится в Катаре в ноябре-декабре.

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Например, сезоны в странах Северной Америки продолжаются в течение календарного года, и это не создает никаких трудностей. Не думаю, что это будет проблемой для Европы, Африки либо других частей света", – цитирует функционера Tuttosport.

Отметим, что формат весна-осень является обычным для стран с неблагоприятным климатом, в частности, долгими зимами. Украина отказалась от него в 1992 году.