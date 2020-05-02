ФІФА розгляне революційну зміну формату змагань, – віце-президент Монтальяні

ФІФА готова розглянути ідею радикальної зміни футбольного календаря для усього світового футболу в умовах пандемії коронавірусу.

"ФІФА змушена змінити деякі свої принципи через пандемію COVID-19. Нині рішення про завершення чи відновлення футбольного сезону ухвалюють органи державної влади, а ФІФА не сперечається з цим, хоча раніше категорично не сприймала втручання держав у футбольні справи.

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Це вимушений, хай і тимчасовий, захід, але існують й інші зміни, що можуть бути впроваджені. Для прикладу, основні дати футбольного календаря. Замість традиційної схеми осінь-весна за основу може бути взята річна календарна система, тобто весна-осінь. Можливо, варто задуматись про те, щоб зробити цю зміну постійною, враховуючи, що чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі в листопаді-грудні.

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Наприклад, сезони в країнах Північної Америки тривають упродовж календарного року, і це не створює жодних труднощів. Не думаю, що це буде проблемою для Європи, Африки чи інших частин світу", – цитує функціонера Tuttosport.

Відзначимо, що формат весна-осінь є звичним для країн із несприятливим кліматом, зокрема, довгими зимами. Україна відмовилася від нього в 1992 році.