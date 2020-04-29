Футбол следует отложить до сентября, – руководитель медицинской службы ФИФА

Глава медицинского комитета ФИФА призвал не спешить с возобновлением футбольных матчей.

Мишель Д'Хуг, который возглавляет медицинский комитет ФИФА, рекомендует повременить с принятием решения о возобновлении национальных чемпионатов. По мнению функционера, футбол должен вернуться только 1 сентября.

Д'Хуг считает, что пока существуют нормы социального дистанцирования, нельзя допускать каких-либо контактов между футболистами команд-соперниц. Даже массовое проведение тестов на коронавирус не гарантирует предотвращения болезни, ведь в любом случае футбол остается контактным видом спорта.

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"Мир не готов к возвращению футбола. Остается только надеяться, что ситуация изменится. Сейчас нам остается только терпеть и ждать. Это самая драматическая ситуация со времен Второй мировой войны. Мы не должны ее недооценивать.

Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти. Тем более, что мы не знаем, когда наступит пик эпидемии в разных странах", – цитирует представителя ФИФА Sky Sports.

Напомним, ранее УЕФА призвал национальные ассоциации завершить чемпионаты до августа, а после этого планируется сыграть поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы.

К слову, уже 2 чемпионата Европы завершены досрочно – соответствующее решение приняли в Нидерландах и Франции. Близки к такому неутешительному вердикту и бельгийцы.

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