ФИФА предложила революционное нововведение из-за коронавируса

Международная федерация готовится временно разрешить проведение до 5-ти замен в официальных поединках. Нововведение связано с напряженным графиком соревнований на фоне пандемии коронавируса.

ФИФА изучает вариант введения временного права на пять замен, сообщает BBC Sport.

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Подобное изменение может быть введено до конца 2021 года. Большее количество замен призвано обезопасить игроков от дополнительных нагрузок и травм в условиях плотного графика соревнований. В частности, ожидается, что прерванный пандемией коронавируса сезон 2019/20 в Европе доиграют в режиме 2-3 матчей в неделю.

К слову, правило трех замен в ходе одного матча была внедрено ФИФА в 1995 году.

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