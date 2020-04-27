toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

ФИФА предложила революционное нововведение из-за коронавируса

16:57 129 Читати українською
ФИФА предложила революционное нововведение из-за коронавируса
ФИФА предложила революционное нововведение из-за коронавируса / Reuters

Международная федерация готовится временно разрешить проведение до 5-ти замен в официальных поединках. Нововведение связано с напряженным графиком соревнований на фоне пандемии коронавируса.

ФИФА изучает вариант введения временного права на пять замен, сообщает BBC Sport.

Международный совет изменил правила игры рукой и офсайда

Подобное изменение может быть введено до конца 2021 года. Большее количество замен призвано обезопасить игроков от дополнительных нагрузок и травм в условиях плотного графика соревнований. В частности, ожидается, что прерванный пандемией коронавируса сезон 2019/20 в Европе доиграют в режиме 2-3 матчей в неделю.

К слову, правило трех замен в ходе одного матча была внедрено ФИФА в 1995 году.

Фінал без... арбітра: як війни, революції і заколоти призводили до колапсу європейських чемпіонатів

blog_ava
Павелко сделал однозначное заявление о возобновлении футбольного сезона
08:52
356
Теги
коронавирус Мир ФИФА Футбольные правила
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
59
мин
Астон Вилла
22:00
Кристал Пэлас
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук