Международная федерация футбола вскоре может снова взяться за реформирование своих турниров. В частности, в ФИФА планируют ликвидировать Лигу наций и вместо нее проводить каждые два года чемпионат Европы и чемпионат мира.

"Нам нужно проводить как можно меньше соревнований. Кубок мира и чемпионат Европы каждые два года, возможно, лучше впишутся в современный мир.

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Мы должны избавиться от Лиги наций и найти соревнования, которые все будут понимать. Если вы выйдете на улицу и спросите у людей о Лиге наций, то многие не смогут вам объяснить, что это за турнир.

То же касается квалификации... Это глупо! Вы можете сыграть матчи квалификации в октябре, а сам турнир – только в июне. Я поставил бы квалификацию через месяц.

Чемпионаты мира и Европы я бы сделал похожими на нынешний турнир Лиги чемпионов в Лиссабоне. Простой и понятный для болельщиков. У вас больше нет квалификации, которую люди не понимают. Это было бы настоящим соревнованием. А все, что происходит между большими турнирами, следует отменить", – цитирует Венгера издание Sport1.de.

Напомним, легендарный француз возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола, поэтому некоторые его идеи вполне могут воплотиться в реальность.

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