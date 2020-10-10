Состоялись поединки третьего тура Лиги наций в дивизионах С и D. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Лига наций, Дивизион С

Люксембург – Кипр – 2:0

Голы: Синани, 12, 26

Черногория – Азербайджан – 2:0

Голы: Йоветич, 9, Иванович, 72

Дивизион D

Лихтенштейн – Гибралтар – начало матча в 19:00

Фарерские острова – Латвия – начало матча в 19:00

Андорра – Мальта – начало матча в 21:45

Игровой день отрывали два поединка в Дивизионе С. Неожиданностей не произошло. Лидер группы 1 – Черногория – без проблем обыграла Азербайджан. Стефан Йоветич уже на 9-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма Игор Иванович его удвоил. Балканцы после трех туров набрали максимум очков и закономерно закрепились на первом месте.

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Вторую позицию в квартете занимает Люксембург. Динамовец Жерсон Родригес вышел в стартовом составе и помог забить первый гол. Жерсон запрессинговал голкипера соперника, а тот был вынужден просто выбить мяч подальше. В центре его перехватили партнеры Родригеса и разогнали стремительную атаку, которую точным ударом завершил Синани. На 26-й минуте Данел оформил дубль.