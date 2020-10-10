Лига наций: Жерсон заложил голевую атаку в победном матче Люксембурга, Черногория закрепила лидерство
Состоялись поединки третьего тура Лиги наций в дивизионах С и D. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".
Лига наций, Дивизион С
Люксембург – Кипр – 2:0
Голы: Синани, 12, 26
Черногория – Азербайджан – 2:0
Голы: Йоветич, 9, Иванович, 72
Дивизион D
Лихтенштейн – Гибралтар – начало матча в 19:00
Фарерские острова – Латвия – начало матча в 19:00
Андорра – Мальта – начало матча в 21:45
Игровой день отрывали два поединка в Дивизионе С. Неожиданностей не произошло. Лидер группы 1 – Черногория – без проблем обыграла Азербайджан. Стефан Йоветич уже на 9-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма Игор Иванович его удвоил. Балканцы после трех туров набрали максимум очков и закономерно закрепились на первом месте.
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Вторую позицию в квартете занимает Люксембург. Динамовец Жерсон Родригес вышел в стартовом составе и помог забить первый гол. Жерсон запрессинговал голкипера соперника, а тот был вынужден просто выбить мяч подальше. В центре его перехватили партнеры Родригеса и разогнали стремительную атаку, которую точным ударом завершил Синани. На 26-й минуте Данел оформил дубль.