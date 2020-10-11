Міжнародна федерація футболу невдовзі може знову взятися за реформування своїх турнірів. Зокрема, у ФІФА планують ліквідувати Лігу націй і замість неї проводити кожні два роки чемпіонат Європи та чемпіонат світу.

"Нам потрібно проводити якомога менше змагань. Кубок світу та чемпіонат Європи кожні два роки, можливо, краще впишуться у сучасний світ.

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Ми повинні позбутися Ліги націй і знайти змагання, які всі розумітимуть. Якщо ви вийдете на вулицю і запитаєте у людей про Лігу націй, то багато хто не зможе вам пояснити, що це за турнір.

Те саме стосується кваліфікації... Це безглуздо! Ви можете зіграти матчі кваліфікації у жовтні, а сам турнір – аж у червні. Я поставив би кваліфікацію через місяць.

Чемпіонати світу та Європи я б зробив схожими на цьогорічний турнір Ліги чемпіонів у Лісабоні. Простий і зрозумілий для вболівальників. У вас більше немає кваліфікації, яку люди не розуміють. Це було б справжнім змаганням. А все, що відбувається між великими турнірами, слід скасувати", – цитує Венгера видання Sport1.de.

Нагадаємо, легендарний француз очолює відділ ФІФА з глобального розвитку футболу, тому деякі його ідеї цілком можуть втілитися в реальність.

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