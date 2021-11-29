Турнир продлится с 3 по 12 февраля 2022 года на полях ОАЭ, сообщает официальный сайт федерации.

ФИФА назвала 7 топ-тренеров, которые сразятся за звание The Best-2021

ФИФА пришлось переносить соревнования и искать нового хозяина после отказа Японии. Сегодня в 18:00 по Киеву состоится жеребьевка. Челси (УЕФА) и Палмейрас (КОНМЕБОЛ) начнут с полуфинала, Монтеррей (КОНКАКАФ), Аль-Ахли (КАФ) и Аль-Хиляль (АФК) с четвертьфинала, а Окленд Сити (ОФК) и Аль-Джазира (формальный "билет" хозяина) проведут плей-офф из очного матча.

Напомним, в финале прошлого клубного чемпионата мира немецкая Бавария минимально одолела мексиканский Тигрес.

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