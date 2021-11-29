Турнір триватиме з 3-го по 12-те лютого 2022 року на полях ОАЕ, повідомляє офіційний сайт федерації.

ФІФА назвала 7 топ-тренерів, які позмагаються за звання The Best-2021

ФІФА довелося переносити змагання і шукати нового господаря після відмови Японії. Сьогодні о 18:00 за Києвом відбудеться жеребкування. Челсі (УЄФА) і Палмейрас (КОНМЕБОЛ) розпочнуть із півфіналу, Монтеррей (КОНКАКАФ), Аль-Ахлі (КАФ) і Аль-Хіляль (АФК) з чвертьфіналу, а Окленд СІті (ОФК) і Аль-Джазіра (формальний "квиток" господаря) проведуть плей-офф з очного матчу.

Нагадаємо, у фіналі минулого клубного чемпіонату світу німецька Баварія мінімально здолала мексиканський Тігрес.

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