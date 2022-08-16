ФИФА на своем официальном сайте сообщила, что членство Всеиндийской футбольной федерации в организации приостановлено.

ЧМ-2022: участник Мундиаля может потерять путевку – скандал вспыхнул с новой силой

Причиной стало неправомерное влияние третьих лиц на работу федерации. В мае Верховный суд Индии распустил Всеиндийскую футбольную федерацию и назначил комитет из трех человек для управления футболом в стране. Это произошло после того, как Верховный суд устранил бывшего президента AIFF Прафула Пателла за непроведение выборов нового президента в 2020 году.

Из-за остановки членства Индия рискует потерять право на проведение с 11 по 30 октября чемпионата мира среди женщин U17. ФИФА сейчас оценивает, где будет проводить турнир.

Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Уэльс вместо Украины в интересной группе с лучшей сеткой и шансами на четвертьфинал