ФІФА на своєму офіційному сайті повідомила, що членство Всеіндійської футбольної федерації в організації наразі призупинено.

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Причиною став неправомірний вплив третіх осіб на роботу федерації. У травні Верховний суд Індії розпустив Всеіндійську футбольну федерацію та призначив комітет із трьох осіб для управління футболом у країні. Це сталося після того, як Верховний суд усунув колишнього президента AIFF Прафула Патела за непроведення виборів нового президента у 2020 році.

Через зупинення членства Індія ризикує втратити право на проведення з 11 по 30 жовтня чемпіонату світу серед жінок U17. ФІФА наразі оцінює, де проводитиме турнір.

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