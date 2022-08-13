Игрок сборной Эквадора Байрон Кастильо остается в центре скандала, который может не пустить его национальную команду на чемпионат мира.

Казалось бы, что скандал вокруг Кастильо уже угас, поскольку ФИФА официально решила не дисквалифицировать сборную Эквадора, однако подключилось английское издание Daily Mail.

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Ресурс получил документы, подтверждающие, что Байрон Кастильо, сыгравший в 8 матчах квалификации к ЧМ-2022, родился в Колумбии и никогда не имел эквадорского гражданства. Отмечается, что существует два свидетельства о рождении Кастильо – одно из Колумбии (Байрон Хавьер Кастильо Сегура) и второе из Эквадора (Байрон Дэвид Кастильо Сегура).

Чилийская ассоциация утверждает, что Кастильо оказался в Эквадоре как нелегальный беженец и не имел права выступать за сборные. Впрочем, это не помешало Байрону сыграть 15 матчей на молодежном уровне и еще около 10 на взрослом. Источник, близкий к делу, отметил, что ФИФА специально затягивает разбирательство, чтобы избежать срыва чемпионата мира: "В Эквадоре царит эпидемия игроков с фальшивыми документами, но ФИФА с этим ничего не делает".

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Эквадора попала в группу А, где ее соперниками станут Катар, Нидерланды и Сенегал.

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