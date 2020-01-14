ФИФА предоставила Боруссии Д 30 дней, чтобы рассчитаться со СДЮШОР Юность за трансфер Ярмоленко

Сага вокруг компенсации за переход полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко из киевского Динамо в дортмундскую Боруссию подходит к завершению.

Палата по разрешению споров Международной федерации футбола предоставила дортмундской Боруссии 30 дней, чтобы выплатить черниговской спортивной детско-юношеской школе Юность 136 500 евро за переход их воспитанника Андрея Ярмоленко в немецкий клуб, сообщает издание Sportarena.

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"Иск истца СДЮШОР Юность частично удовлетворен. Ответчик, Боруссия Дортмунд, должен заплатить истцу сумму 136 500 евро в течение 30 дней со дня уведомления о решении. В случае, если вышеупомянутая сумма не будет уплачена ответчиком в указанные сроки, по запросу это дело должно быть вынесено на рассмотрение Дисциплинарного комитета ФИФА для принятия формального решения", – говорится в решении Палаты по разрешению споров ФИФА.

Напомним, вчера руководство Динамо обнародовало решение Палаты, которая подтвердила, что Динамо полностью рассчиталось с Юностью за трансфер Ярмоленко в Боруссию Д.

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