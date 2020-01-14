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ФІФА надала Борусії Д 30 днів, аби розрахуватись зі СДЮШОР Юність за трансфер Ярмоленка

14 січня 20:30 1119 Читать на русском
ФІФА надала Борусії Д 30 днів, аби розрахуватись зі СДЮШОР Юність за трансфер Ярмоленка
Андрій Ярмоленко / Фото з відкритих джерел

Сага навколо компенсації за перехід півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка з київського Динамо у дортмундську Борусію добігає свого завершення.

Палата з вирішення спорів Міжнародної федерації футболу надала дортмундській Борусії 30 днів, аби сплатити чернігівській спортивній дитячо-юнацькій школі Юність 136 500 євро за перехід їхнього вихованця Андрія Ярмоленка у німецький клуб, повідомляє видання Sportarena.

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"Позов позивача СДЮШОР Юність частково задоволений. Відповідач, Борусія Дортмунд, повинен заплатити позивачеві суму 136 500 євро протягом 30 днів з дня повідомлення про рішення. У разі якщо вищезгадана сума не буде заплачена відповідачем у зазначені терміни, за запитом ця справа має бути винесена на розгляд Дисциплінарного комітету ФІФА для прийняття формального рішення", – йдеться у рішенні Палати з вирішення спорів ФІФА.

Нагадаємо, вчора керівництво Динамо оприлюднило рішення Палати, яка підтвердила, що Динамо повністю розрахувалось з Юністю за трансфер Ярмоленка в Борусію Д.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфер Ярмоленка в Борусію ФІФА СДЮШОР Юність Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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